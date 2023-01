(Québec) Le ministre Christian Dubé s’engage à ajouter « les sommes nécessaires » pour livrer les 720 lits prévus dans le projet d’agrandissement et de modernisation de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), sans indiquer quand ni combien. Il évoque maintenant un projet « par étape », tandis que le milieu réclame un engagement ferme pour la réalisation d’une éventuelle deuxième phase.

La Presse révélait vendredi que le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal doit soumettre son projet d’agrandissement et de modernisation à une cure minceur pour respecter le budget alloué par Québec, soit de 2,5 milliards.

Une analyse financière de la Société québécoise des infrastructures a récemment conclu que le projet initial d’ajouter 720 nouveaux lits dans un pavillon neuf coûterait plutôt 4,2 milliards, en raison de la surchauffe dans l’industrie de la construction.

Des sources sûres ont confirmé que l’établissement a reçu comme indication de présenter un projet en respect du financement accordé par le gouvernement Legault. Résultat : la direction analyse actuellement un agrandissement beaucoup moins ambitieux et prévoit dorénavant rénover la partie la plus vétuste de HRM, le bâtiment principal en croix, le cruciforme. Un scénario qui crée des remous à l’interne.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dubé

Vendredi, le ministre de la Santé a affirmé, en réaction aux révélations de La Presse, qu’il est « complètement faux de dire que l’agrandissement de HMR sera limité ».

« On a déjà mis 2,5 [milliards] sur la table pour que les travaux débutent le plus rapidement possible. On ajoutera les sommes nécessaires pour offrir 720 lits comme prévu », a-t-il affirmé sur Twitter, sans autre précision. En début d’après-midi, il a offert une nouvelle précision sur le réseau social évoquant maintenant un projet d’agrandissement et de modernisation qui sera réalisé « par étape ».

« Je vais être très clair… On va le faire par étape et on va rénover l’hôpital et il va y avoir les chambres supplémentaires qu’on s’est engagé [à construire] », a gazouillé le ministre, reprenant ses propos tenus en entrevue à Radio-Canada, vendredi.

Notre demande d’entrevue avec le ministre a été refusée, vendredi.

Pour respecter les sommes allouées par Québec, le CIUSSS ne pourra pas ajouter 720 nouveaux lits dans un tout nouveau pavillon, mais entre 150 et 320 au mieux. Cela veut dire qu’on privilégierait le réaménagement de plus de 400 lits dans le bâtiment principal, qui en compte actuellement 455. On miserait alors sur une deuxième phase des travaux pour compléter l’ajout de lits si nécessaire et terminer la modernisation.

Le projet est toujours au stade de planification.

Des inquiétudes pour la suite

Le scénario en deux ou plusieurs phases inquiète à l’interne alors que l’est de Montréal attend depuis des lustres son projet d’agrandissement.

Le chef d’unité des soins intensifs de HMR et défenseur du projet d’agrandissement, le Dr François Marquis, estime en ce sens que « pour rassurer tout le monde, il faudrait accrocher maintenant la phase deux plutôt que de la camper dans un futur incertain ». Il a dit reconnaître dans le reportage de La Presse le scénario présenté par la direction aux médecins l’automne dernier.

Bien qu’il plaide pour le démarrage rapide du plan, même s’il est « imparfait », le Dr Marquis s’inquiète de la rénovation du cruciforme et s’explique mal pourquoi on privilégie sa rénovation si c’est pour, à terme, les déplacer lors d’une éventuelle deuxième phase. Il faut rappeler que le projet initial prévoyait que toutes les chambres soient reconstruites dans un nouveau pavillon.

« Personnellement, je trouve que c’est une mauvaise utilisation des budgets », a-t-il dit. « On le sait [depuis la pandémie] qu’on n’est pas capable de contrôler une infection dans le cruciforme. On ne pourra pas changer les plafonds, les murs. Comment ils vont être capables d’amener ça aux normes post-pandémie ? », ajoute-t-il.

On ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Ça veut dire qu’il y aurait 400 chambres qu’on va rénover en sachant qu’ils ne seront jamais capables de faire le travail de chambre d’hôpital moderne. Ça, ça, c’est inquiétant ! Le Dr François Marquis, chef de l’unité des soins intensifs de HMR

« Il y a des limites à faire du neuf avec du vieux », a déploré pour sa part le député de Québec solidaire, Vincent Marissal. Il accuse le gouvernement Legault d’essayer de « faire des économies de bouts de chandelle » avec un projet d’infrastructure d’ampleur.

« [Le ministre Dubé dit] 720 lits. Quand ? Dans quel échéancier ? Et dans quel endroit, parce qu’on est en train de faire en santé dans l’Est ce qu’on a fait avec la ligne bleue en transport en commun dans l’Est. Ça, ça s’appelle pelleter par en avant », affirme le député de Rosemont.

« On est rendu à un point où on va arrêter avec le ministre de lancer des tweets et des lignes de presse. On en a marre des lignes de presse dans l’Est, on veut un plan. Un plan, ça veut dire des échéanciers, ça veut dire aussi un plan d’architecte sur papier d’architectes », a ajouté M. Marissal.

Le député libéral et porte-parole en matière de santé, André Fortin, a aussi déploré le fait qu’on ne réalise pas le projet en une seule phase.

« Les employés de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ont raison de s’inquiéter par rapport à l’idée du ministre Dubé de procéder en deux phases. Il n’y a aucune démonstration que les coûts diminueraient en procédant ainsi. Au contraire, plus le gouvernement attend, plus la facture risque d’être élevée, et plus les chances sont grandes que le projet ne se réalise pas. Ce projet avait été priorisé et budgété avant l’arrivée de la CAQ en 2018. Ce sont eux qui ont choisi de repousser et de retarder le projet », a-t-il dénoncé.

Le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneault. estime que le ministre Dubé « joue avec les mots » au sujet du projet. « Ne soyons pas dupe, à défaut de rehausser maintenant le budget d’agrandissement de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, le ministre remet cet important projet aux calanques grecques. Sans budget, sans échéancier et sans plan, c’est l’engagement initial de la CAQ qui prend le bord », a-t-il affirmé.