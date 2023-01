Incapable d’arriver à un compromis avec les infirmières du quart de soir de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal se résout à demander à la population d’éviter les urgences de HMR pour la nuit.

Pendant qu’une centaine d’infirmières des urgences menacent de démissionner mercredi si la cheffe de leur unité n’est pas remplacée, les travailleuses du quart de soir se sont opposées au plan de contingence qui leur a été présenté à leur arrivée au travail lundi soir.

Selon elles, le plan proposé par la direction, qui les force à travailler en équipe réduite, comporterait des risques pour la santé des patients. Après plusieurs heures de négociations, la haute direction de l’établissement demande à la population d’éviter de se rendre aux urgences de 23 h à 8 h.

Dans un communiqué, la direction évoque « une situation exceptionnelle » et remercie la population pour « sa collaboration ». La situation doit être révisée mardi matin.

Les patients actuellement aux urgences et les patients instables arrivant par ambulance demeureront admis pour assurer la sécurité. Les patients ambulatoires ne pourront pas être pris en charge cette nuit. Les autres ambulances seront redirigées durant la période de fermeture vers d’autres établissements de la région du Grand Montréal », indique-t-on.

« C’est ridicule ce qui se passe ici, c’est inacceptable »

Des infirmières du quart de soir des urgences de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont s’opposent lundi au plan proposé par l’hôpital qui les force à travailler en équipe réduite, en raison des risques pour la santé des patients. Elles sont présentement en sit-in, refusant de travailler dans l’établissement de santé.

« C’est ridicule ce qui se passe ici, c’est inacceptable », lance Annie Fournier, infirmière à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis une douzaine d’années. Comme ses collègues du quart de soir lundi, Mme Fournier refuse de travailler en raison des conditions qui prévalent actuellement dans l’urgence de l’hôpital.

Lundi soir, les urgences de l’hôpital accueillent des dizaines de patients. En raison de la pénurie de main-d’œuvre, sept employées du quart de jour devaient initialement rester dans la soirée en faisant du travail supplémentaire obligatoire (TSO).

« À la dernière minute [les gestionnaires] ont annulé ça, pour avoir zéro TSO. Et ils nous ont demandé de rentrer avec une charge de patient qui est impossible, dénonce Mme Fournier. Ils nous demandent d’être une infirmière et deux infirmières auxiliaires, pour environ 50 patients. »

Une situation qui met en danger la sécurité des usagers de l’urgence, lance-t-elle. « On nous demande d’assurer la sécurité de tous ces patients-là, c’est inacceptable, poursuit Mme Fournier. Notre responsabilité est très grande comme infirmière. »

Dimanche, La Presse rapportait qu’une centaine d’infirmières des urgences de cet hôpital menaçaient de quitter leur fonction si la cheffe d’unité ne perdait pas son poste.

Un peu plus tôt la semaine dernière, le syndicat affirmait aussi qu’un « triste record » de temps supplémentaire obligatoire avait été franchi à l’urgence.

Pour Anne Lecers, infirmière auxiliaire qui vient tout juste de commencer sa carrière dans le milieu, cette situation inquiète. « Je n’ai pas envie de devenir une personne qui subit à la fin parce que les conditions de travail sont très difficiles », réagit-elle.

Trop de patients pour la capacité de l’urgence

Le CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal affirme de son côté que la moyenne d’heures effectuées depuis la mi-décembre par une infirmière affectée urgences est de 34,25 heures par semaine.

La demande qui est placée sur l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, en termes de soins à la population, notamment à l’urgence, dépasse largement la capacité de l’offre de soins de l’établissement et des plateaux techniques disponibles », a fait savoir le porte-parole, Christian Merciari.

L’urgence reçoit quotidiennement jusqu’à 25 % plus de patients que sa capacité à accueillir. De plus, nous devons desservir jusqu’à 27 % de la population alors que nous n’avons que 17 % des lits de courte durée de disponibles », a-t-il ajouté dans une déclaration.

De passage à Tout le monde en parle dimanche, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a admis que les urgences de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont desservent un volume trop élevé de patients pour leur capacité.