Immigration Canada

« Elle ne peut pas travailler »

En pénurie grave de gastroentérologues, la région des Laurentides a parrainé il y a un an et demi la Dre Aline LeCleac’h pour que la médecin spécialiste française vienne pratiquer ici. Celle-ci a conclu et réussi un stage d’adaptation à l’automne. Et obtenu son permis de pratique du Collège des médecins. Elle attend toutefois depuis des jours qu’Immigration Canada renouvelle son permis de travail.