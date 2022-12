Québec n’envisage pas de reporter le retour en classe si la situation dans les urgences se détériore pendant les Fêtes, mais face à un réseau de la santé « déjà très surchargé », François Legault appelle les Québécois à ne pas « faire exprès pour se ramasser dans [les] hôpitaux ».

La période des Fêtes est toujours « très difficile » dans les urgences de la province, mais le premier ministre François Legault assure qu’il n’y a pas de « scénario » comparable à celui de l’an dernier à l’approche des Fêtes, comme, par exemple, une rentrée scolaire retardée en janvier pour endiguer la propagation des virus.

Jeudi, il a visité des enfants à l’hôpital Sainte-Justine avec sa femme Isabelle Brais. Avant d’y entrer, il a répété le message lancé la veille par son ministre de la Santé. Christian Dubé a averti que « particulièrement dans les urgences », la situation sera « difficile » dans les prochaines semaines en raison de l’augmentation des contacts.

À quelques jours de Noël, le premier ministre en appelle lui aussi à la prudence.

« C’est plate, mais quand on a des symptômes qui ressemblent au rhume, on reste à la maison. On fait ça pour les personnes vulnérables, mais aussi pour le personnel de la santé. On a un réseau qui est déjà très surchargé, donc ne faisons pas exprès pour se ramasser dans nos hôpitaux », a déclaré M. Legault.

Le ministre Dubé, a-t-il ajouté, « fait tout ce qui est possible avec les ressources qu’on a pour passer à travers cette période ».

Des absences scolaires en hausse

Lundi, les absences d’élèves dans les écoles de la province étaient encore nombreuses. Un élève sur dix n’était pas en classe (124 628 élèves), selon les chiffres fournis à La Presse par le ministère de l’Éducation.

Il s’agit d’une légère augmentation par rapport à la semaine précédente. Il y avait alors 9,4 % de l’ensemble des élèves des niveaux préscolaire, primaire, secondaire, de formation professionnelle et de l’éducation aux adultes.

Jeudi, le Québec signalait sept nouveaux décès liés à la COVID-19 dans son plus récent bilan.

Aucun ne s’est produit dans les 24 dernières heures. Cinq personnes sont mortes il y a deux à sept jours, et deux il y a plus de sept jours.

Au chapitre des hospitalisations, les autorités ont signalé une baisse de 27 par rapport à la veille. Il y a maintenant 2122 patients atteints de la COVID-19 qui sont hospitalisés, dont 735 en raison de la maladie.

Le nombre de patients qui se retrouvent aux soins intensifs a diminué de deux, pour un total de 55 personnes, incluant 26 qui sont traitées spécifiquement pour la COVID-19.

Avec La Presse Canadienne