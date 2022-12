Québec n’envisage pas de reporter le retour en classe si la situation dans les urgences se détériore pendant les Fêtes, mais face à un réseau de la santé « déjà très surchargé », François Legault appelle les Québécois à ne pas « faire exprès pour se ramasser dans [les] hôpitaux ».

La période des Fêtes est toujours « très difficile » dans les urgences de la province, mais le premier ministre François Legault assure qu’il n’y a pas de « scénario » comparable à celui de l’an dernier à l’approche des Fêtes, comme, par exemple, une rentrée scolaire retardée en janvier pour endiguer la propagation des virus.

Jeudi, il a visité des enfants à l’hôpital Sainte-Justine avec sa femme Isabelle Brais. Avant d’y entrer, il a répété le message lancé la veille par son ministre de la Santé. Christian Dubé a averti que « particulièrement dans les urgences », la situation sera « difficile » dans les prochaines semaines en raison de l’augmentation des contacts.

À quelques jours de Noël, le premier ministre en appelle lui aussi à la prudence.

« C’est plate, mais quand on a des symptômes qui ressemblent au rhume, on reste à la maison. On fait ça pour les personnes vulnérables, mais aussi pour le personnel de la santé. On a un réseau qui est déjà très surchargé, donc ne faisons pas exprès pour se ramasser dans nos hôpitaux », a déclaré M. Legault.

Le ministre Dubé, a-t-il ajouté, « fait tout ce qui est possible avec les ressources qu’on a pour passer à travers cette période ».