Crise dans les soins de santé au Nunavik

Un futur hôpital qui ne fait pas l'unanimité

Même si la population de la côte de la baie d’Hudson est plus importante, et croît plus rapidement que celle de la baie d’Ungava, c’est à Kuujjuaq que la Régie de la santé et des services sociaux du Nunavik a choisi de construire un nouvel hôpital, attendu impatiemment depuis des années. Réunis en conseil d’administration cette semaine à Montréal, des acteurs du réseau de la santé nordique ont émis des doutes sur ce choix.