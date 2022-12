Même si la population de la côte de la baie d’Hudson est plus importante, et croît plus rapidement que celle de la baie d’Ungava, c’est à Kuujjuaq que la Régie de la santé et des services sociaux du Nunavik a choisi de construire un nouvel hôpital, attendu impatiemment depuis des années. Réunis en conseil d’administration cette semaine à Montréal, des acteurs du réseau de la santé nordique ont émis des doutes sur ce choix.

« On peut remettre cette décision en question », affirme Claude Bérubé, directrice générale par intérim sortante du Centre de santé et de services sociaux Innulitsivik, qui gère les soins de santé sur la côte de l’Hudson.

Mme Bérubé, qui vient de céder son poste de DG à Sara Beaulne, a présenté mardi des données de Statistique Canada qui démontrent que la population des sept villages de la côte de la baie d’Hudson croît beaucoup plus rapidement que celle des sept villages de la baie d’Ungava.

En chiffres Population en date de 2021 Baie d’Hudson : 7917 Baie d’Ungava : 6128 Taux de croissance moyen de la population de 2016 à 2021 Baie d’Hudson : 19,5 % Baie d’Ungava : 2,2 % Nombre de jeunes de 0 à 19 ans Baie d’Hudson : 3592 Baie d’Ungava : 2435 Source : Statistique Canada

Malgré ces informations, c’est à Kuujjuaq que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN) a choisi d’implanter le projet de nouvel hôpital. Pourtant, dans cette municipalité, on enregistre plutôt une baisse de population depuis 2016. Puvirnituq a vu sa population croître de 19,7 % durant la même période. « Quand nous parlons de projets majeurs au Nord, il faut tenir compte de ces données », a martelé Mme Bérubé.

En entrevue avec La Presse, la directrice générale par intérim de la RRSSSN, Jennifer Munick-Watkins, explique que l’emplacement de Kuujjuaq a été choisi après une évaluation de différents sites selon plusieurs critères. Elle reconnaît cependant que les données présentées cette semaine « soulèvent des questions ». Nouvellement arrivée en poste, elle promet de se pencher sur la question. Le projet d’hôpital à Kuujjuaq avance toutefois et la prochaine étape consiste à s’asseoir avec les autorités locales pour déterminer l’emplacement exact du bâtiment, dit-elle.

Enquête toujours en cours

La construction d’un hôpital est attendue depuis des années dans le Nord. Actuellement, les villages de Puvirnituq et de Kuujjuaq ont des hôpitaux, mais ceux-ci sont petits et ont pris de l’âge. Le projet de nouvel hôpital au Nunavik est estimé à 460 millions de dollars. Avant d’accorder cette somme, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a confié l’an dernier un mandat à deux enquêteurs indépendants sur « la gestion et la gouvernance » dans le Nord.

Le rapport s’est entre autres penché sur la gestion des « services de santé non assurés ». Ces sommes incluent notamment les frais de transport par avion des citoyens du Nunavik qui doivent aller se faire soigner dans le Sud et leurs médicaments. Les autorités de santé du Nunavik réclamaient 150 millions du gouvernement pour éponger ces frais en forte croissance.

Au conseil d’administration du Centre de santé Tulattavik, le directeur de l’administration et de la logistique, Lewis Lavoie, a expliqué mercredi que le MSSS a accepté ces derniers mois de payer la majorité de la facture de 150 millions. Selon M. Lavoie, les centres de santé ont été en mesure de prouver la légitimité d’une grande partie de ces frais. Seulement deux années feraient toujours l’objet d’une enquête, ce qui représente entre 25 et 30 millions de dépenses. Le rapport des enquêteurs du MSSS a été présenté le 22 juillet à la RRSSSN, qui a fait des suivis sur les recommandations, selon Mme Munick-Watkins.

« Je suis une gestionnaire transparente. Et je veux travailler en collaboration avec le ministère de la Santé du Québec et les centres de santé des deux côtes », affirme-t-elle. Au MSSS, on indique que le dossier est actuellement « en analyse ».