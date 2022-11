Les urgences ne dérougissent pas alors que les virus respiratoires continuent de progresser au Québec.

Le Répertoire Index Santé affichait un taux d’occupation global de 129 % dans les urgences de la province vers 13 h 30 lundi, en phase avec les 10 derniers jours pendant lesquels il a oscillé entre 111 % et 128 %.

La situation était particulièrement critique dans les urgences de Lanaudière (184 %), du Centre-du-Québec (160 %), de l’Outaouais (157 %) et des Laurentides (153 %). Six établissements présentaient des taux d’occupation de 200 % et plus, dont deux à Montréal et deux en Outaouais.

À la fin du mois dernier, le ministre de la Santé Christian Dubé a créé une cellule de crise afin de s’attaquer à la situation dans les urgences du Grand Montréal, qui débordent régulièrement depuis des mois. La semaine dernière, le ministre Dubé a demandé à ce que soit évaluée une recommandation de la cellule de crise, soit de forcer les étages d’un établissement à augmenter leur capacité d’hospitalisation pour répartir la pression lorsque les urgences sont engorgées.

« C’est un pas dans la bonne direction, mais on voit encore des urgences qui débordent », a souligné lundi la Dre Judy Morris, présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec (AMUQ). La Dre Morris a noté que malgré les efforts pour faciliter l’accès à la première ligne du réseau, beaucoup de patients se présentent encore aux urgences alors qu’ils devraient plutôt être vus en clinique.

En parallèle, les patients atteints d’une infection respiratoire sont encore nombreux dans les urgences, a observé la Dre Morris.

Les cas d’influenza sont effectivement en forte hausse, selon les dernières données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), publiées lundi. On y apprend qu’il y a eu plus de 2000 cas d’influenza déclarés la semaine dernière, contre moins de 900 la semaine précédente. Le taux de positivité pour le virus de l’influenza A, qui représente la vaste majorité des cas, a atteint 22,7 % la semaine dernière, aussi en augmentation par rapport au 13,4 % de la semaine précédente.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) semble reculer avec un peu plus de 600 cas déclarés chaque semaine, mais un taux de détection plus faible dernièrement, toujours selon les données de l’INSPQ. Il est tombé à un peu moins de 10 % la semaine dernière contre 14,6 % la semaine précédente.

Pour ce qui est de la COVID-19, les hospitalisations continuent à augmenter tandis que la vaccination tend à ralentir au Québec, d’après les données publiées lundi par le ministère de la Santé.

La situation est encore difficile dans les urgences pédiatriques, aussi fortement touchées par la circulation des virus respiratoires, selon la Dre Morris.

Le taux d’occupation à l’urgence du CHU Sainte-Justine atteignait 181 % en début d’après-midi lundi, contre 258 % à l’Hôpital de Montréal pour enfants, un établissement qui s’est résigné à placer jusqu’à deux patients par chambre dans son unité de soins intensifs plus tôt ce mois-ci en raison de l’achalandage exceptionnel.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’avait pas encore répondu aux questions de La Presse au sujet de la situation dans les urgences et des recommandations de la cellule de crise au moment d’écrire ces lignes.