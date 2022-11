Pénurie d’infirmières

Dubé mise sur la gestion locale des horaires et le décloisonnement

Pour faire face aux problèmes avec la main-d’œuvre infirmière, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, pense avoir trouvé une « recette » qui fera « une différence » et qui passe par le décloisonnement des professions et la gestion locale des horaires.