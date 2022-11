Détresse psychologique

Les pères montréalais plus touchés qu’ailleurs au Québec, selon une étude

Plus isolés, plus vulnérables. Les pères montréalais sont dans une proportion de 30 % plus susceptibles de souffrir de détresse psychologique qu’ailleurs au Québec, montre une étude publiée jeudi. Des expériences traumatisantes plus nombreuses durant l’enfance, une méconnaissance des services d’aide et un manque de confiance en leurs habiletés pourraient expliquer cette tendance.