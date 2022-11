Les pères montréalais sont plus susceptibles de 30 % de souffrir de détresse psychologique qu’ailleurs au Québec, montre une étude parue jeudi. Des expériences traumatisantes plus nombreuses durant l’enfance, une méconnaissance des services d’aide et un manque de confiance en leurs habiletés pourraient expliquer cette tendance.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Une enquête réalisée par la firme SOM auprès de 2119 papas en mars dernier, dont les résultats ont été dévoilés jeudi par la Santé publique de Montréal, démontre que 17 % des pères de Montréal présentent un indice de détresse psychologique (IDP) élevé. Dans le reste du Québec, ce chiffre est plutôt de 13 %.

« Ça peut sembler paradoxal à première vue, mais en fait, les pères de Montréal sont beaucoup plus isolés que dans le reste du Québec. À Montréal, il y a beaucoup de pères qui viennent de l’extérieur du pays. Quand ils arrivent ici, leur réseau de solidarité n’est plus là », explique le directeur général du Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP), Raymond Villeneuve.

Selon l’étude, menée par le chercheur et professeur spécialisé en parentalité au Département de psychologie de l’UQTR Carl Lacharité, un père montréalais sur dix a eu des idées suicidaires dans la dernière années, un chiffre encore une fois supérieur à la moyenne québécoise (7 %). Chez les pères présentant un IDP élevé, ce sont 30 % d’entre eux qui ont eu des idées suicidaires.

Des raisons, des solutions

Cinq facteurs expliqueraient en particulier ces écarts. D’abord, les pères montréalais « seraient plus nombreux que l’ensemble des pères québécois à avoir expérimenté les formes de violence les plus graves dans l’enfance ». En effet, 41 % d’entre eux disent avoir subi des agressions psychologiques, contre 36 % dans le reste du Québec. Environ 27 % des pères montréalais disent avoir vécu de la violence physique sévère, contre 20 % au Québec, et 13 % des agressions sexuelles, en comparaison avec 9 % dans la province.

Près d’un père de la métropole sur cinq (18 %) rapporte aussi être « insatisfait » de sa relation coparentale, contre 13 % au niveau provincial. D’ailleurs, 15 % des papas montréalais disent avoir des doutes envers leurs habiletés parentales, alors que ce chiffre atteint à peine 9 % ailleurs au Québec.

Il semble aussi que les pères montréalais connaissent moins les ressources à leur disposition : à peine six sur dix d'entre eux affirment savoir « à qui s’adresser en cas de problème », contre 73 % pour le reste de la province. Moins d’un père québécois présentant un IDP élevé a consulté une ressource d’aide l’an dernier.

Pour Raymond Villeneuve, le coût de la vie plus élevé dans le Grand Montréal est aussi « inévitablement » responsable de cette détresse plus marquée. « Avec l’inflation et le coût du logement en hausse, c’est évident que ça a un lien. Les solutions sont plus compliquées à voir quand t’as moins d’argent », dit-il.

À ses yeux, « il n’y a pas de solution magique ». « Il faut agir à différents niveaux. Le premier, c’est vraiment de rendre visible la détresse des pères, de la nommer, puisqu’au fond, on en parle très peu. Quand on parle des hommes, des pères, on traite beaucoup plus des problématiques que de leurs difficultés. Il faut aussi envoyer le message très clair à ces hommes que c’est correct d’avoir des problèmes, c’est correct de demander de l’aide », insiste M. Villeneuve, en appelant les autorités à investir davantage dans les ressources communautaires « qui sont au front ».