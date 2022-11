Tylenol et Advil pour enfants

Un média anglophone met la pénurie sur le dos du français

Les emballages bilingues ne sont pas la cause de la pénurie de Tylenol et d’Advil pour enfants comme l’a suggéré un grand média anglophone, cette semaine. La demande pour l’acétaminophène et l’ibuprofène est plus forte que jamais alors que trois virus sont en circulation et que le système immunitaire des petits a été affaibli par les mesures sanitaires des dernières années, soutiennent des pharmaciens du Québec.