Salaberry-de-Valleyfield

Crise aux urgences de l’Hôpital du Suroît

Débordées de patients, les urgences de l’Hôpital du Suroît à Salaberry-de-Valleyfield ont fermé leurs portes temporairement dans la nuit de dimanche à lundi aux cas les moins urgents, et ont détourné des ambulances vers un hôpital voisin. Lundi matin, la salle d’urgence de l’hôpital de l’ouest de la Montérégie présentait un taux d’occupation de 203 %. Et 28 patients y séjournaient depuis plus de 48 heures.