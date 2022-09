Les résidences pour aînés sans but lucratif se disent au bord du gouffre

La survie des résidences pour aînés sans but lucratif (RPA-OSBL) est en péril au Québec, selon un regroupement d’organismes. L’augmentation des dépenses, la pénurie de main-d’œuvre et le fardeau réglementaire sont en cause, mais Québec assure répondre à ces préoccupations.