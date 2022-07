(Montréal) Québec s’est entendu sur le renouvellement de son entente avec un regroupement de sages-femmes.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

La Fédération des professionnels, affiliée à la CSN, qui soutient le Regroupement Les Sages-femmes du Québec dans sa négociation, a confirmé l’information, mardi, tout comme les ministres Christian Dubé (Santé et services sociaux), Lionel Carmant (délégué à la Santé et aux services sociaux) et Sonia LeBel (Conseil du trésor).

Les 240 sages-femmes concernées travaillent dans 19 maisons des naissances.

Le contenu de l’entente n’a pas été dévoilé, le regroupement en gardant la primeur pour ses membres.

L’entente sera soumise aux membres d’ici la fin de l’été au cours d’une assemblée générale.