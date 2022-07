Malgré le manque de paramédicaux

Urgences-santé rejette des candidats sans donner de motif

Urgences-santé rejette des paramédicaux expérimentés et de récents diplômés sans explications, alors qu’il manque régulièrement des dizaines de travailleurs sur son territoire, qui couvre Montréal et Laval. L’organisation se défend de « faire la fine bouche » sur les candidatures et souligne l’importance de respecter ses normes.