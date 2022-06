Le CUSM plein à craquer

Avec ses 16 000 lits disponibles, le Québec a l’une des plus faibles capacités hospitalières des pays du G7. Jour après jour, les hôpitaux gèrent étroitement les entrées et les sorties de patients dans une véritable chasse aux lits dans l’espoir de soigner le plus de gens possible. Depuis quelques semaines, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) est submergé de patients au point de craindre de ne plus pouvoir remplir pleinement sa mission.