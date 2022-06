La Santé publique fédérale s’inquiète de la forte hausse du nombre de décès causés par les opioïdes à l’échelle du Canada depuis le début de la pandémie de COVID-19. Environ 7560 personnes en sont décédées l’an dernier, et les autorités estiment que cette crise pourrait se poursuivre au moins jusqu’à la fin de 2022.

« Tandis que le nombre moyen de décès liés aux opioïdes par jour était de huit en 2016, ce nombre a plus que doublé ; il a atteint en 2021 un sommet historique de 21 par jour. Le nombre d’hospitalisations liées aux opioïdes est aussi passé de 13 par jour en 2016 à 17 par jour en 2021 », révèlent l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et la coprésidente du Comité consultatif spécial sur l’épidémie de surdoses d’opioïdes, la Dre Jennifer Russell, dans un rapport paru jeudi.

Elles précisent que la grande majorité des décès liés aux opioïdes « continuent d’être accidentels ». Plus de la moitié de ces morts impliquent d’ailleurs « l’utilisation d’un stimulant », comme de la cocaïne ou de la méthamphétamine.

C’est la Colombie-Britannique qui demeure la province la plus touchée, avec 43 décès par 100 000 habitants liés aux opioïdes, soit 2262 morts l’an dernier. Suit ensuite l’Alberta, avec 36 décès par 100 000 personnes (1618 décès), la Saskatchewan avec presque 24 décès par 100 habitants (282 morts) et l’Ontario, avec 19 décès par 100 000 habitants (2816 décès).

D’après le rapport de la Santé publique, le Québec, lui, se trouve à une fraction de ces chiffres. On y comptait 5,2 décès attribués aux drogues illicites en 2021, ce qui représente 450 morts. Le Québec ne fournit pas de données propres aux opioïdes.

Un portrait qui risque de s’assombrir

Au Canada, la situation pourrait s’empirer encore dans les prochaines années, prévoient les expertes. Leurs plus récentes modélisations suggèrent que « le nombre de décès liés aux opioïdes au Canada pourrait demeurer élevé, ou même augmenter, au cours des six prochains mois ».

Jusqu’en décembre 2022, entre 1400 à 2400 personnes pourraient ainsi « perdre la vie chaque trimestre en raison de méfaits liés aux opioïdes », s’inquiètent les Dres Tam et Russell, en soulignant « l’importance capitale de lutter contre cette crise en vue de prévenir d’autres décès et méfaits ». Sur toute l’année, cela équivaudrait à entre 6000 et 9600 décès.

Les expertes rappellent que les personnes en situation d’itinérance sont souvent « surreprésentées » parmi les décès liés aux opioïdes et autres substances. Ceux et celles qui consomment font « face à de nombreux préjugés liés à leur situation, qui supposent le statut de logement, la consommation de substances et souvent d’autres facteurs comme l’ethnicité et l’état de santé mentale, qui créent des obstacles à l’accès aux services », notent-elles.

« Nous devons en faire plus »

À Ottawa, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, promet de « faire tout ce que nous pouvons pour sauver des vies et mettre fin à cette crise nationale de santé publique ». « Les chiffres diffusés aujourd’hui ne sont pas que des chiffres : il s’agit de mères, de pères, de fils, de filles, d’amis et de membres chers de la collectivité. Et même si nous avançons dans la bonne direction, nous pouvons et devons en faire plus », a-t-elle concédé.

Fin mai, afin de lutter contre la crise des opioïdes, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique avaient annoncé qu’à compter du 31 janvier prochain, une personne prise en possession d’une faible quantité de drogues illégales sur le territoire de la province ne serait pas arrêtée ni mise en accusation.

Pour le moment, la démarche prévoit une exemption de trois ans pour tous les adultes de la Colombie-Britannique. Du 31 janvier 2023 au 31 janvier 2026, les personnes en possession de moins de « 2,5 grammes de certaines drogues illicites à des fins personnelles […] ne feront pas l’objet de poursuites pénales ». La drogue ne sera pas saisie non plus. Les substances incluses dans le projet sont les opioïdes, la cocaïne, les méthamphétamines et la MDMA aussi appelée « ecstasy ».

Dans la métropole, la directrice régionale de santé publique de Montréal, la Dre Mylène Drouin, a indiqué vouloir emboîter le pas à la Colombie-Britannique. « On veut remettre à l’agenda le dossier de la décriminalisation, mais surtout de la déjudiciarisation de la possession de drogue chez nos consommateurs, et ce, pour toutes les drogues », a-t-elle dit à Radio-Canada.

