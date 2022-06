Depuis deux ans, la santé mentale des Canadiens s’est détériorée sous le poids de la pandémie. Même si le Québec est la province qui s’en sort le mieux, la santé mentale de ses résidants, particulièrement les jeunes, reste affectée, selon les données de Statistique Canada récoltées en février.

Élise Fiola La Presse

Depuis l’arrivée de la COVID-19 au pays, des sentiments tels que l’incertitude, le stress et la solitude se sont exacerbés chez certains. Bien que les recherches montrent que les Québécois sont plus nombreux à avoir un fort sentiment de sens et de but à la vie comparativement aux habitants des autres provinces, ils ne sont pas à l’abri des enjeux de santé mentale.

Les mesures sanitaires, les restrictions liées aux rencontres et aux sources de divertissements ainsi que les répercussions économiques sont des éléments qui ont pu avoir une incidence sur la situation, relève Statistique Canada.

Une chute plus prononcée chez les jeunes

L’agence fédérale a demandé aux Canadiens de 12 ans et plus d’autoévaluer leur santé mentale. Les résultats montrent qu’elle s’est détériorée, peu importe le groupe d’âge, entre l’automne 2020 et le début de 2022. Le stress relatif à l’arrivée de nouveaux variants et les signes d’épuisement liés aux réalités de la pandémie sont des facteurs qui pourraient expliquer cette dégradation, révèle l’étude.

Les Canadiens âgés de 18 à 34 ans présentent toutefois les niveaux de santé mentale les plus bas. Pour cette tranche d’âge, seulement 51 % des répondants jugent que leur état psychologique est sain, alors que ce chiffre s’élevait à près de 61 % en 2019. Chez les personnes âgées de 35 à 49 ans, la baisse est tout aussi importante.

Par ailleurs, 73 % des Canadiens âgés de 12 à 17 ans considéraient avoir une santé mentale excellente ou très bonne en 2019. Cette année, seulement 61 % des mineurs sondés sont prêts à soutenir cette affirmation.

Chez les personnes issues des minorités

Les personnes racisées estimant qu’elles ont une bonne santé mentale sont moins nombreuses que vers la fin de 2021. La proportion passe de 68 à 60 % chez les personnes issues des minorités ethniques, alors que la population non racisée fait face à une diminution plus légère, passant de 63 % à 58 % en 2022.

Selon une étude précédente, les personnes issues des populations racisées sont plus susceptibles de travailler dans des milieux tels que la restauration et l’hébergement, qui ont été durement touchés par la pandémie. Ces personnes seraient alors davantage exposées aux risques sanitaires et économiques, ce qui peut engendrer du stress supplémentaire nuisant à leur santé mentale, selon Statistique Canada.

La population latino-américaine est d’ailleurs celle qui présente le plus bas taux de personnes jugeant qu’elles jouissent d’une bonne santé mentale (43 %). Cette proportion s’élevait pourtant à 68 % en 2021.

La tendance est aussi à la baisse chez les communautés autochtones, passant de 53 % en 2021 à 44 % en 2022. Les recherches de Statistique Canada ont montré que les retombées des traumatismes directs ou intergénérationnels peuvent contribuer à cette diminution.

L’étude note aussi que chez les personnes lesbiennes, gaies ou bisexuelles, les problèmes de santé mentale et de détresse sont plus fréquents en comparaison des personnes hétérosexuelles.