(Montréal) La Direction régionale de santé publique (DRSP) de Montréal a confirmé jeudi 17 cas suspects de variole du singe dans le Grand Montréal.

Alice Girard-Bossé La Presse

Au total, 15 cas suspects ont été identifiés dans la métropole, un sur la couronne sud et un autre sur la couronne nord. Les personnes infectées, principalement des hommes entre 30 et 55 ans, présentent des ulcérations génitales et orales, ainsi que des ganglions douloureux. « La plupart des cas ne sont pas sévères », a déclaré la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal, en conférence de presse jeudi matin.

La transmission d’un humain à un autre peut se faire par contact avec des fluides corporels, des lésions sur la peau ou sur les surfaces muqueuses internes et des gouttelettes respiratoires. Les autorités étudient la possibilité que certaines infections aient été transmises par contact étroit lors de rapports sexuels.

Les symptômes les plus fréquents de cette infection sont la fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, les maux de dos, les ganglions lymphatiques enflés, des frissons et de la fatigue. Des éruptions cutanées peuvent également survenir, souvent sur le visage, et se répandre à d’autres parties du corps, dont les parties génitales. La variole du singe peut parfois être confondue avec une infection transmise sexuellement.

« Pour le moment, le Québec n’a aucun cas confirmé de monkeypox, mais nous enquêtons sur une dizaine de cas de lésions ulcéreuses génitales », avait indiqué mercredi à La Presse la porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux, Marjorie Larouche. Le ministère a également été avisé qu’une personne ayant eu un diagnostic de variole du singe a voyagé au Québec.

Aucun traitement

Il n’existe pas de traitement contre la variole du singe, mais l’infection virale se guérit d’elle-même. Les symptômes disparaissent généralement spontanément dans les 14 à 21 jours. Le vaccin contre la variole, administré aux Canadiens jusqu’en 1971, a un taux d’efficacité supérieur à 85 % contre le virus de la variole du singe, selon les données du gouvernement du Canada.

La variole du singe est généralement limitée à l’Afrique, et les rares cas observés ailleurs dans le monde sont généralement liés à des voyages dans cette région. Toutefois, depuis le début du mois de mai, neuf cas de variole du singe ont été recensés au Royaume-Uni. L’Espagne et le Portugal ont également annoncé mercredi avoir enregistré plus d’une quarantaine de cas possibles ou confirmés de variole du singe.

Avec l’Agence France-Presse et L’Associated Press