(Québec) Québec veut mettre les bouchées doubles pour rattraper particulièrement les opérations en attente depuis plus de 12 mois et se donne une an pour revenir au niveau prépandémique. Pour l’ensemble des opérations, Christian Dubé entend rattraper le retard d’ici « deux à trois ans ».

Fanny Lévesque La Presse

Le ministre Christian Dubé a précisé mercredi les cibles de son plan de rattrapage en chirurgie lors de l’étude des crédits budgétaires de son ministère. La liste de Québécois en attente de passer sous le bistouri ne cesse de s’allonger, alors que leur nombre se situe maintenant à quelque 160 000. De ce nombre, environ 20 000 patientent depuis plus d’un an, a affirmé le ministre de la Santé.

Christian Dubé avait fait connaître son intention de s’attaquer aux opérations en attente depuis plus d’un an en février dernier, mais n’avait pas encore fourni d’échéancier pour y arriver. Pas plus que pour l’ensemble des opérations. Il faut rappeler que le gouvernement Legault a été incapable d’atteindre les cibles fixées dans son plan de rattrapage en chirurgie présenté en juin 2021.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Christian Dubé

Questionné par le député libéral, Monsef Derraji, le ministre a révélé qu’il espère revenir au niveau prépandémique d’ici un an, précisément pour les opérations en attente depuis plus de 12 mois. Ce niveau était à l’époque autour de 3000, a précisé M. Dubé. « Donc, on parle de revenir à ce niveau en avril 2023 ? », a demandé M. Derraji. Ce à quoi le ministre a acquiescé.

« C’est un exploit d’être parvenu à maintenir ce volume à 20 000 malgré la cinquième et la sixième vague », a souligné M. Dubé, qui a rappelé que des milliers de travailleurs de la santé sont absents du réseau en raison de la COVID-19. Pour l’heure, quelque 8900 employés sont sur le carreau à cause du virus. En raison du délestage, le réseau mène environ 30 000 opérations par mois, plutôt que 40 000.

Pour les opérations en attente depuis moins d’un an, Christian Dubé espère rattraper le retard provoqué par la pandémie d’ici « deux à trois ans ». Le plan présenté en juin prévoyait deux ans pour y arriver.

Nombre de chirurgies en attente 0 à 6 mois : 103 439

6 à 12 mois : 34 782

12 à 18 mois : 12 748

18 à 24 mois : 4364

Plus de deux ans : 3582

Total : 158 915 Source : MSSS

En commission, le ministre Dubé a réitéré son souhait d’avoir recours au secteur privé dans son plan de rattrapage. Le ministère de la Santé et des Services sociaux maintient une vingtaine d’ententes avec des cliniques médicales spécialisées pour les opérations. Ces ententes permettent la réalisation « d’à peu près 80 000 » opérations, a précisé le ministre.

M. Dubé n’a pas offert davantage de détails sur les mesures qu’il entend mettre de l’avant pour accélérer la cadence, affirmant que le défi principal demeure la main-d’œuvre. « On va ramener du monde, ce n’est pas une question d’argent », a-t-il lancé mercredi.