CHSLD privés non conventionnés

Québec veut procéder au conventionnement « le plus rapidement possible »

Alors que des propriétaires de CHSLD privés non conventionnés, victimes d’un exode de leur personnel et d’une explosion du recours aux agences de placement, craignent des ruptures de services et des fermetures d’établissements, la ministre des Aînés et des Proches aidants Marguerite Blais assure que Québec souhaite procéder au conventionnement « le plus rapidement possible ».