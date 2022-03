(Québec) Le plan santé de la Coalition avenir Québec (CAQ) n’est qu’un copier-coller de sa plateforme électorale de 2018, estime la cheffe libérale Dominique Anglade.

Caroline Plante La Presse Canadienne

C’est un aveu d’échec, a-t-elle déclaré jeudi en point de presse à l’Assemblée nationale. Le plan santé qu’est censé présenter le ministre Christian Dubé la semaine prochaine a été coulé à Radio-Canada.

Il prévoit changer le mode de rémunération des médecins de famille et éliminer le temps supplémentaire obligatoire. De meilleurs repas seraient offerts aux aînés en CHSLD.

Le ministre proposerait également de recruter des infirmières à l’étranger et d’offrir une consultation avec un professionnel de la santé pour tous, dès que le besoin s’en fait sentir, mais pas nécessairement avec un médecin.

« Quand on prend connaissance des 50 mesures qui sont présentées, on constate une chose : l’éléphant a accouché d’une souris, et en plus, pas de cibles, pas d’objectifs », a réagi Mme Anglade.

Elle rappelle qu’en matière de santé, « tous les voyants sont au rouge ». Plus d’un million de Québécois attendent d’avoir un médecin de famille et 160 000 Québécois attendent leur chirurgie, a-t-elle souligné.

L’attente dans les urgences ne cesse d’augmenter, a ajouté Mme Anglade.

De son côté, Québec solidaire (QS) s’est dit déçu, jeudi, que l’on propose de mieux encadrer les agences privées de placement de personnel.

« On est en train de nous dire, après nous avoir dit : "C’est épouvantable, il faut mettre fin à ça", on va les garder et on va normaliser leur situation », a déploré Vincent Marissal.

Le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon, a déclaré que le plan santé de Christian Dubé illustre surtout qu’« il ne s’est rien passé pendant quatre ans ».

« On aurait dit que c’est un gouvernement qui ne s’est pas penché sur toutes ces questions-là », a-t-il affirmé.