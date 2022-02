Urgences-santé a annoncé vendredi sur Twitter recevoir un grand nombre d’appels, en demandant à la population de composer le 8-1-1 lorsque la vie n’est pas en danger.

Florence Morin-Martel La Presse

En fin d’après-midi vendredi, la situation était de retour à la normale, indique Jean-Pierre Rouleau, porte-parole d’Urgences-Santé. La neige qui s’est abattue sur le Grand Montréal peut expliquer cette hausse d’appels, dit-il. « Il y a plus de chutes, souvent les gens tombent, il y a des accidents de la route », énumère-t-il. Les conditions routières rendent les déplacements des paramédics plus lents et ardus, ajoute-t-il.

« On vit aussi une pénurie de main-d’œuvre », souligne M. Rouleau. Cela s’ajoute au fait que certains employés manquent à l’appel en raison de la COVID-19. Mais sur ce plan, la situation s’améliore de jour en jour, assure-t-il.

Jean-Pierre Rouleau se veut tout de même rassurant. « C’est un peu toutes ces conditions qui ont fait que ça a été plus difficile, mais on est passé au travers », dit-il. « On répond à la mission », ajoute-t-il. Le porte-parole rappelle qu’il vaut mieux éviter de sortir lorsque la neige et la poudrerie s’abattent sur la Métropole et les alentours.