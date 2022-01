La salle d’urgence de l’Hôpital de Lachine, dans le sud-ouest de Montréal, rouvrira 24 heures par jour, chaque jour, à compter de lundi prochain.

Florence Morin-Martel La Presse

Depuis le 7 novembre dernier, les patients ambulatoires pouvaient se présenter seulement aux urgences de l’Hôpital de Lachine de 7 h 30 à 19 h 30, sept jours par semaine. L’établissement avait jugé la fermeture nécessaire en raison d’une pénurie critique de personnel, incluant notamment les inhalothérapeutes.

Dans un communiqué de presse diffusé jeudi, le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) assure poursuivre « sa collaboration avec le ministère de la Santé et des services sociaux, et les autres établissements montréalais pour maintenir l’accès aux services de santé à la population de Lachine et des environs ».

À l’automne dernier, des rassemblements avaient été organisés pour protester contre l’inaccessibilité partielle des urgences de l’hôpital.

Avec La Presse Canadienne