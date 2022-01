Statistique Canada rapporte lundi que d’après les données disponibles, en 2017, 2838 décès médicalement assistés ont été déclarés par Santé Canada, comparativement à 4478 en 2018 et 5425 en 2019.

(Ottawa) Le nombre de Canadiens qui reçoivent l’aide médicale à mourir (AMM) augmente chaque année depuis que la loi fédérale qui l’autorise a été adoptée.

La Presse Canadienne

Statistique Canada rapporte lundi que d’après les données disponibles, en 2017, 2838 décès médicalement assistés ont été déclarés par Santé Canada, comparativement à 4478 en 2018 et 5425 en 2019.

Ce nombre est passé à 7383 en 2020, ce qui a représenté 2,4 % de tous les décès au Canada et qui a constitué une hausse de 36 % du nombre de bénéficiaires de l’AMM par rapport à 2019.

En 2019 et en 2020, 75,5 % des demandeurs d’aide médicale à mourir l’ont finalement reçue. Ces personnes, qui étaient âgées en moyenne de 74,8 ans, ont dû présenter une demande écrite et avoir été évaluées par deux praticiens qui ont dû déterminer qu’elles répondaient aux critères d’admissibilité.

L’un de ces critères est que le patient ressent une douleur physique ou psychologique intolérable liée à une condition médicale sous-jacente.

Statistique Canada signale que le cancer a été invoqué comme condition médicale sous-jacente dans plus de 67,5 % de toutes les demandes écrites d’aide médicale à mourir en 2019 et en 2020, devant les maladies cardiovasculaires (12,4 %) et les maladies respiratoires chroniques (11,2 %).

Le cancer est la principale cause de décès au Canada et est responsable de la mort de plus d’un Canadien sur quatre.