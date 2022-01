(Québec) Le Dr Horacio Arruda quitte ses fonctions de directeur national de santé publique après 22 mois de pandémie. Son départ survient au moment où Québec essuie de nombreuses critiques sur sa gestion de la cinquième vague de la COVID-19. Il a remis une lettre de démission au premier ministre François Legault lundi.

Tommy Chouinard La Presse

« Les propos récents tenus sur la crédibilité de nos avis et sur notre rigueur scientifique causent sans doute une certaine érosion de l’adhésion de la population. Dans un tel contexte, j’estime approprié de vous offrir la possibilité de me remplacer avant l’échéance de mon mandat, du moins à titre de DNSP », écrit-il. « Ne voyez pas en ce geste un abandon de ma part, mais plutôt l’offre d’une opportunité de réévaluer la situation, après plusieurs vagues et dans un contexte en constante évolution. »

Il se dit prêt à continuer « à servir les concitoyens comme acteur de santé publique » mais qu’il sera « disposé à le faire dans un rôle différent ».

François Legault a accepté la démission, a indiqué le cabinet du premier ministre. Le Dr Arruda était présent à la réunion de la cellule de crise lundi mais il n’aurait pas pris la parole.

Le PDG de l’Institut national d’excellence en santé et services sociaux (INESSS) depuis 2015, Luc Boileau, succéderait au Dr Arruda comme directeur national de santé publique. Il était auparavant PDG de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), de 2008 à 2015. Le Dr Boileau a été le patron de l’Agence régionale de la santé de la Montérégie (2002 à 2008).