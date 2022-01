Santé

Paul est polyallergique

Paul a deux ans et demi et semble en parfaite santé. Pourtant, il vit avec une vingtaine d’allergies qui le rendent « constamment malade », racontent ses parents. Ces derniers peinent à trouver du répit, entre les rendez-vous médicaux et la surveillance qu’exige l’état de santé de leur enfant polyallergique. Selon Allergies Québec, 300 000 personnes vivent avec des allergies alimentaires dans la province. Un nombre en hausse, pour des raisons qui restent mystérieuses.