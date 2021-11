Québec ajoute 27,2 millions pour soutenir la bonification des salaires du personnel soignant, notamment les préposés aux bénéficiaires, dans les CHSLD privés non conventionnés.

(Québec) Le gouvernement Legault accorde un financement de 27,2 millions aux CHSLD privés non conventionnés pour rehausser le salaire du personnel soignant et donc, réduire l’écart salarial entre le réseau public et le secteur privé. L’Association des établissements de longue durée privés du Québec salue l’annonce.

Fanny Lévesque La Presse

Québec ajoute 27,2 millions pour soutenir la bonification des salaires du personnel soignant, notamment les préposés aux bénéficiaires, dans les CHSLD privés non conventionnés. Ces montants doivent permettre de favoriser la rétention et l’attraction de la main-d’œuvre dans ces établissements dans un contexte de pénurie.

« Un tel financement permettra un soutien additionnel à ces établissements dans leurs efforts visant à avoir un meilleur accès à des ressources humaines compétentes, dans un contexte difficile où la question de la main-d’œuvre qualifiée demeure un enjeu majeur », a précisé le ministre de la Santé, Christian Dubé.

L’annonce du gouvernement Legault n’est pas étrangère à son objectif « d’harmoniser » les services d’hébergement et de soins de longue durée au Québec. La pandémie a d’ailleurs permis de lever le voile sur les écarts entre les CHSLD privés non conventionnés et ceux du réseau public.

Québec a aussi dans sa ligne de mire de ramener dans le giron du secteur public la quarantaine d’établissements privés. Un projet pilote a été lancé en septembre dans trois sites pour préparer une démarche d’harmonisation entre les CHSLD privés et publics. Cette démarche a pour but d’assurer une qualité de soins et de services qui soit comparable dans l’ensemble des CHSLD, a-t-on indiqué.

L’Association des établissements de longue durée privés du Québec réclamait que des mesures transitoires, comme un financement pour augmenter les salaires, soient mises en place pendant la durée du projet pilote. « Quand l’urgence sanitaire va tomber, ce montant de 27,2 millions pourra compenser les primes liées à la COVID », a expliqué le président de l’association, Paul Arbec.

En mars, Québec avait annoncé des sommes de 7,3 millions pour le rehaussement du salaire des infirmières techniciennes et infirmières auxiliaires. Ce nouveau montant pourra être destiné au rehaussement des salaires des préposés aux bénéficiaires ainsi qu’aux employés des services alimentaires et de l’entretien, notamment.