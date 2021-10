Santé

Les maisons des aînés en chantier au Québec

(L’Assomption) Québec garde le cap sur la construction des maisons pour aînés — plus petites, conviviales et sécuritaires — ont annoncé le premier ministre François Legault et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, lors de la visite vendredi d’une future résidence à L’Assomption, dans Lanaudière.