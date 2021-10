(L’Assomption) Le premier ministre François Legault et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, ont fait le point sur les le projet des maisons des aînés du Québec lors de la visite vendredi du chantier de la future résidence de L’Assomption.

Lila Dussault La Presse

Le chantier de l’entreprise Pomerleau, d’une valeur de 41 millions de dollars, a débuté en juin 2021 et devrait se terminer en août 2022. L’établissement de 48 places sera séparé en quatre unités de 12 chambres. Celles-ci seront 30 % plus grandes que les chambres habituelles en CHSLD ou résidences pour personnes âgées, a affirmé le premier ministre Legault lors d’une conférence de presse en bordure du chantier, vendredi.

Les chambres auront des toilettes et douches individuelles, de même que des espaces pour accueillir les familles. « On a regardé ce qui se fait de mieux dans le monde, en Belgique, en Australie, a expliqué François Legault. Ça ne va pas ressembler à des hôpitaux », a-t-il aussi assuré.

Les maisons des aînés font partie des engagements que la Coalition Avenir Québec avait pris en 2018. Le concept promet des hébergements pour les personnes âgées plus humains et plus proches de la vie dans un domicile. « On est parti de l’idée de 30 maisons des aînés et 2600 places, et on est rendu à 46 maisons et 3032 places, s’est enthousiasmée Marguerite Blais. À l’automne 2022, ce sont 2600 places qu’on va livrer », a-t-elle ajouté. Ces maisons seront mieux intégrées dans leurs communautés, a-t-elle aussi détaillé.

Questionné sur l’explosion des coûts de la construction des maisons des aînés partout au Québec, François Legault a assuré que la CAQ allait de l’avant avec le projet. « Je pense qu’on leur doit [aux aînés] ce qu’il y a de mieux », a-t-il spécifié. Le premier ministre n’a pas été en mesure fournir le coût total du projet lors de la conférence de presse vendredi.

Plus de détails à venir.