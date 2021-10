(Québec) Le ministre de la Santé Christian Dubé a été forcé jeudi de rectifier le tir concernant les conditions d’octroi des primes de rétention aux infirmières, alors qu’un document de son propre ministère énonce qu’un simple congé sans solde mène à la perte de la prime de 15 000 $.

Fanny Lévesque La Presse

Le ministre Dubé a invité jeudi le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les syndicats de la santé à tenir une deuxième rencontre pour « clarifier les faits », alors qu’il y a eu, a-t-il dit, « une interprétation inexacte » du Guide d’application portant sur l’octroi des primes d’attraction et de rétention des infirmières, qui vont de 12 000 à 18 000 $ selon la région.

« À la suite d’une première rencontre entre le syndicat et le ministère, il y a eu une certaine interprétation de commentaires qui [est] tout à fait inexacte », a expliqué le ministre au Salon bleu, interrogé par la porte-parole en matière de santé du Parti libéral, Marie Montpetit.

Selon le guide d’application du MSSS, qui vise essentiellement à vulgariser l’application de l’arrêté ministériel, on peut lire que « seules les journées sans solde font perdre l’admissibilité » à la prime de 15 000 $ offert aux infirmières qui acceptent un poste à temps complet dans le réseau. Il est ensuite précisé « qu’une seule journée sans solde suffit à provoquer cet effet ».

Le Devoir a d’abord révélé jeudi le contenu du guide qui provoque l’ire des syndicats. Pour la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), l’arrêté est beaucoup trop disqualifiant pour les travailleuses de la santé alors qu’un congé sans solde pourrait faire prendre la prime.

« À ce que je vois, à moins qu’il y ait de fausses intentions, je pense que le programme a été très mal compris », a déclaré le ministre Dubé en mêlée de presse. « Je regardais le guide tout à l’heure et je n’en vois pas de cas, vraiment, où quelqu’un perdrait sa prime », a-t-il ajouté.

Il a martelé qu’il est « faux » de prétendre « qu’une infirmière pour une journée de retard, une journée d’absence, va perdre la prime de 15 000 $ ». Il a aussi défendu son programme de prime sur Twitter.

Le MSSS a rectifié le tir jeudi au sujet du congé sans solde. « La seule circonstance où il y aura une perte d’admissibilité à ces montants, qui entraînera une demande de remboursement, est en cas de congé sans solde », a-t-on réitéré, mais en ajoutant la clarification suivante : « Par exemple, un travailleur de la santé qui ne rentre pas au travail sans un avis au préalable ni une raison valable n’aura pas sa prime ».

Le MSSS dit vouloir encadrer « ce type de comportement qui entraîne déjà un suivi auprès de l’employeur si cette pratique est récurrente ».

La prime de 15 000 $ par infirmière à temps complet doit être attribuée en deux versements. Un premier à la signature de son engagement et le second, au terme des 12 mois obligatoires à temps complet. Cette deuxième portion du montant sera payée au prorata du temps travaillé, est-il indiqué dans le guide.

« Les absences maladie court ou long terme, les congés de maternité et les absences pour visite de grossesse n’affecteront pas l’admissibilité aux montants », écrit le ministère. Sauf que ces absences n’étant pas du temps travaillé, elles ne seront pas comptabilisées dans les sommes versées après un an. Reste que l’employé aura droit quand même à la prime au prorata du temps travaillé.

« Il serait donc faux d’insinuer que ces absences entraîneront une révocation de la prime de 15 000 $, au même titre que quelqu’un qui arrive en retard au travail », ajoute-t-on.

Mettre de « côté la confrontation »

Le ministre Dubé a critiqué certaines informations véhiculées par des exécutifs régionaux de syndicat au sujet des conditions liées aux primes. « Il y a plusieurs… Je ne dirais pas des faussetés, mais des éléments qui sont là-dedans qui ne sont vraiment pas corrects », a-t-il dit, faisant allusion à ces documents.

« Un changement de culture, c’est de mettre de côté ce climat de confrontation là qu’il y a eu depuis longtemps avec les syndicats. […] Je trouve que le syndicat, comme le ministère, doit faire un effort. Les deux. J’ai dit que tout le monde doit faire un effort », a ajouté M. Dubé.

Cela survient alors que le ministre publie sa mise à jour de ses efforts de recrutement dans le réseau de la santé. Au dernier bilan, 2164 infirmières (+408 par rapport à la semaine dernière) prêteront main-forte dans le réseau, dont 83 (+25) étaient à la retraite, 453 (+102) proviennent de l’externe et 1628 (+281) ont accepté un rehaussement de poste à temps complet. Par ailleurs, des discussions sont en cours avec les établissements pour le recrutement de 2800 candidats potentiels (+400).