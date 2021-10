Santé

Décentralisation du système de santé

« Ça ne défait pas ma réforme », dit Gaétan Barrette

La volonté du gouvernement de la Coalition avenir Québec de décentraliser le système de santé afin de ramener le pouvoir décisionnel plus près du terrain constitue la suite logique de sa réforme et non sa démolition, selon l’ancien ministre Gaétan Barrette.