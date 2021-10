La volonté du gouvernement de la Coalition avenir Québec de décentraliser le système de santé afin de ramener le pouvoir décisionnel plus près du terrain constitue la suite logique de sa réforme et non sa démolition, selon l’ancien ministre Gaétan Barrette.

MATHIEU LAMOTHE Les Coops de l’information

Le grand chef d’orchestre de la réforme qui porte son nom pour de nombreux Québécois est sorti de son mutisme sur les questions en matière de santé, au lendemain du discours d’ouverture du premier ministre François Legault.