Les premiers ministres veulent rencontrer Trudeau le plus tôt possible

(Chilliwack) Les premiers ministres des provinces et des territoires exhortent le premier ministre Justin Trudeau à les rencontrer le plus tôt possible pour discuter du financement prévisible et à long terme des soins de santé.

La Presse Canadienne

Les premiers ministres des provinces et des territoires ont tenu une réunion postélectorale par téléphone jeudi, dans le cadre du Conseil de la fédération, pour discuter de leurs besoins de financement.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, préside le groupe et a fait valoir que le gouvernement fédéral avait affaibli sa contribution aux soins de santé publics pendant trop longtemps et devait maintenant augmenter sa part des coûts de la santé à 35 % grâce au Transfert canadien en matière de santé — soit une augmentation d’environ 28 milliards cette année.

Le transfert fédéral fournit actuellement 22 % du financement de la santé, en fonction de la taille de la population.

Les premiers ministres ont demandé à M. Trudeau de tenir une réunion du Conseil de la fédération avant le prochain discours du Trône, au cours de laquelle ils prévoient exiger une augmentation du financement à long terme et inconditionnelle pour les soins de santé.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le premier ministre du Québec, François Legault

Sur Twitter, le premier ministre du Québec, François Legault, a déclaré : « Les premiers ministres des provinces et territoires ont demandé, jeudi, à Justin Trudeau de tenir une Réunion du Conseil de la fédération pour discuter rapidement des soins de santé et de son financement SANS CONDITION. »

M. Horgan a déclaré que les soins de santé financés par l’État sont la priorité absolue des premiers ministres en tant qu’élément fondamental de la société canadienne.

« Nous avons parlé de tactique aujourd’hui », a-t-il affirmé à propos de la détermination des premiers ministres à obtenir plus d’argent pour les soins de santé, ce dont ils avaient discuté avant les élections.

PHOTO DARRYL DYCK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE

Nous avons obtenu un engagement du premier ministre de s’asseoir avec nous et d’avoir une réunion distincte axée sur le Transfert canadien en matière de santé. L’élection a fait ombrage, l’élection a eu lieu. La situation n’a pratiquement pas changé, alors nos attentes demeurent la convocation par le premier ministre Trudeau d’une réunion des premiers ministres le plus tôt possible. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique et président du Conseil de la fédération

M. Horgan a ajouté que même certains premiers ministres qui débutent dans leurs fonctions maintiennent la détermination de leurs prédécesseurs à réclamer plus d’argent du gouvernement fédéral.

« Nous avons besoin d’un financement durable et prévisible à long terme, non pas pour nous-mêmes en tant que gouvernements, mais pour les personnes que nous représentons. Les soins de santé sont essentiels à qui nous sommes en tant que société », a déclaré M. Horgan.

« Les soins de santé financés par les deniers publics ont fait la différence entre nous et nos voisins du Sud, et nous avons besoin d’un gouvernement fédéral pleinement engagé et il s’agit d’une position unanime dans tout le pays. »

Les premiers ministres demandent également des augmentations de financement minimales de 5 % par an, affirmant que le plan actuel de hausses de 3 % signifie que les transferts ne suivent pas les augmentations de coûts annuelles.

M. Horgan a qualifié l’écart dans le financement des soins de santé de « besoin urgent et pressant », et a dit avoir déjà relayé ses préoccupations aux chefs du Parti conservateur et du NPD jeudi.

Le budget fédéral de cette année, dévoilé en avril, prévoyait 43,1 milliards en transferts pour les soins de santé aux provinces, une baisse par rapport aux 45,9 milliards de l’exercice précédent qui incluaient des fonds supplémentaires pour renforcer les systèmes assiégés par les cas de COVID-19.

M. Trudeau a déclaré en août qu’il ne discuterait pas de changements permanents aux transferts fédéraux en matière de soins de santé avant la fin de la pandémie.

Dans le cadre de sa campagne de réélection, il a promis des milliards de dollars de dépenses en santé, mais ses promesses sont assorties de conditions, notamment l’embauche de nouveaux infirmiers et médecins et l’amélioration des soins en ligne.

Il a promis 6 milliards pour éliminer les arriérés de chirurgies et les listes d’attente pour les soins de santé et 3,2 milliards supplémentaires pour soutenir les soins primaires.

Les libéraux ont également proposé un nouveau transfert en matière de santé visant spécifiquement la santé mentale, avec 4,5 milliards sur cinq ans pour commencer.

Plusieurs premiers ministres ont rechigné à l’idée de respecter les nouvelles conditions fédérales, arguant que, comme les soins de santé sont de compétence provinciale, ils sont mieux placés pour diriger les fonds là où ils sont nécessaires.