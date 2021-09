Les urgences de l’Hôpital du Suroît doivent fermer jusqu’à 16 h jeudi, en raison du manque de personnel et de l’achalandage élevé. « Malgré toutes les mesures mises en place récemment, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Ouest a dû fermer temporairement les services ambulatoires de l’urgence », peut-on lire dans un communiqué de presse publié jeudi matin.

Émilie Bilodeau La Presse

Ariane Lacoursière La Presse

Les ambulances sont dirigées vers d’autres hôpitaux de la Montérégie. Le CISSS pourrait repousser la réouverture de l’urgence si la situation ne s’améliore pas en après-midi.

Selon le Syndicat des professionnels en soin de la Montérégie-Ouest (SPSMO), 10 infirmières ont travaillé 16 heures d’affilée pour combler des quarts de travail de jour et de soir, mercredi. Une fois le quart de travail de nuit arrivé, le manque de main-d’œuvre était encore plus criant. Seules trois infirmières sur 14 étaient en poste.

« J’ai des infirmières qui pleuraient parce que ça faisait plusieurs soirs qu’elles devaient dire bonne nuit à leurs enfants par FaceTime […] D’autres pleuraient parce qu’elles n’arrivaient pas croire qu’on pourrait leur demander de travailler plus de 16 h », raconte Mélanie Gignac, présidente du SPSMO.

« Le manque de personnel, c’est le jour, le soir et la nuit, sept jours sur sept », ajoute celle qui doute que les urgences puissent rouvrir à 16 h.

Mme Gignac affirme que plusieurs infirmières sont épuisées de travailler en temps supplémentaire, et ce plusieurs fois par semaine. Certaines doivent s’absenter pour reprendre leur force. « Le temps supplémentaire obligatoire est devenu une mesure facilitante pour l’employeur. Mais c’est un couteau à double tranchant. On est en train d’épuiser le personnel. Je me retrouve avec du personnel de soin malade psychologiquement et physiquement, par fatigue », dit-elle.

Dominique Pilon, directeur des activités hospitalières de l’Hôpital du Suroît, a évoqué des « circonstances difficiles », dans le communiqué de presse du CISSS. « La sécurité des patients étant la priorité, cette fermeture temporaire était l’ultime solution et tous se sont mobilisés pour rouvrir dans les meilleurs délais », écrit-il.

Le CISSS suggère aux patients qui doivent se rendre aux urgences du Suroît de consulter leur médecin de famille, de visiter le Portail santé ou le site Rendez-vous santé Québec, ou de demander conseil auprès d’un pharmacien.