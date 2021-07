Santé

Nord québécois

Des ruptures de services dans les soins dentaires cet été

Des patients qui doivent se faire arracher une dent faute de pouvoir être vus à temps à Chisasibi, d’autres forcés de parcourir les 369 km qui séparent Waskaganish de Val-d’Or pour un traitement d’urgence : les dentistes se font de plus en plus rares en régions éloignées. Une situation liée au non-renouvellement de l’entente sur le régime public de soins dentaires qui traîne depuis six ans, déplore l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec (ACDQ).