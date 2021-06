La cheffe libérale Dominique Anglade appelle le gouvernement caquiste à prendre ses responsabilités et à faire preuve de leadership pour régler immédiatement le problème de la fermeture des urgences de l’hôpital de Gatineau.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Les urgences de l’hôpital sont fermées depuis vendredi en raison d’un manque de personnel à la suite du départ de plusieurs infirmières se disant incapables de maintenir le service à bout de bras comme on le leur demande depuis des mois.

À l’issue d’une rencontre avec les employés et la direction, Mme Anglade demande au premier ministre François Legault et à son ministre de la Santé, Christian Dubé, d’en faire autant, soit de rencontrer les gens sur le terrain, afin de trouver dans l’immédiat des solutions à court terme pour mettre fin à ce bris de service et ensuite de se pencher sur des mesures pérennes pour éviter que cela ne se reproduise.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Dominique Anglade

Une des solutions avancées par le syndicat local et les employés serait d’offrir des primes pour assurer la rétention du personnel, une mesure qui peut être implantée immédiatement, selon la cheffe libérale. Mme Anglade a aussi fait référence à de possibles prêts de personnel provenant d’autres régions pour pallier à ce qu’elle qualifie de « situation critique et urgente ». Il faudra ensuite revoir, selon elle, les conditions de travail pour maintenir le service.

Dominique Anglade s’interroge par ailleurs sur l’absence de plan de recrutement de l’institution et ne comprend pas que la direction lui dise qu’elle ne peut aller de l’avant avec certaines propositions des employés parce qu’elle a « les pieds et les poings liés ».

Quant aux affirmations voulant que cette situation soit imputable aux décisions du gouvernement libéral précédent, Dominique Anglade les a balayées du revers de la main, faisant valoir qu’il « n’y avait pas d’urgences fermées sous l’ancien gouvernement ».