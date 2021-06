(Montréal) Le gouvernement de la CAQ a annoncé jeudi un investissement de 13 millions sur deux ans pour Médicament Québec. Sous le leadership de l’Université de Montréal (UdeM), ce projet vise à prémunir la province contre les bris dans la chaîne d’approvisionnement de médicaments et à favoriser l’innovation pharmaceutique.

Lila Dussault La Presse

« La COVID-19 a mis les chaînes d’approvisionnement mondiales à rude épreuve », a rappelé Éric Girard, ministre des Finances et nouveau ministre de l’Économie et de l’Innovation. « Médicament Québec va augmenter notre autonomie », a-t-il soutenu lors d’une conférence de presse au Complexe des sciences du campus MIL de l’UdeM.

« Le travail de Médicament Québec, ce sera de produire de manière innovante ces ingrédients actifs et de la faire en partenariat avec les compagnies pharmaceutiques d’ici, afin de prévenir d’éventuelles pénuries pour le Québec », a expliqué Daniel Jutras, recteur de l’UdeM.

Médicament Québec est chapeauté par des chercheurs de l’UdeM, en partenariat avec les facultés de médecine et de pharmacie de quatre autres universités québécoises. Des compagnies pharmaceutiques, comme Pharmascience et Valence Discovery, seront aussi impliquées, ainsi que Mila, du milieu de la recherche en intelligence artificielle.

« On a vu comment, en étant plus agiles avec des partenaires, on pouvait peut-être faire maintenant en quelques mois, en quelques années, des choses qu’on ne pouvait même pas espérer à l’intérieur d’une mise à jour d’un plan stratégique aux cinq ans », a ajouté le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Plus de détails à venir.