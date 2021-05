PHOTO MATTHEW STAVER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Montréal) La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) envisage à son tour la grève.

Lia Lévesque

La Presse Canadienne

La FIQ, qui représente 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et autres professionnelles en soins, va bientôt tenir des assemblées générales pour sonder ses membres sur un mandat de grève… à moins que les offres salariales soient bonifiées d’ici là.

Le mandat pourrait aller jusqu’à une grève générale illimitée, a fait savoir l’organisation syndicale.

La FIQ a même déjà fait approuver ses listes de services essentiels à maintenir par le Tribunal administratif du travail — un passage obligé avant de pouvoir recourir à de tels moyens de pression.

La présidente de la FIQ, Nancy Bédard, affirme que contrairement à ce qu’a dit le premier ministre François Legault, les négociations piétinent sur le plan salarial même pour les infirmières.

« Le premier ministre a dit publiquement qu’il nous avait fait une offre différenciée. La réalité, c’est qu’après 18 mois, nous sommes toujours au même point dans les négociations à la table intersectorielle. Considérant qu’aucun effort n’a été déployé par le gouvernement pour garantir que la priorité serait accordée aux professionnelles en soins, nous venons de franchir une nouvelle étape vers l’obtention possible d’un mandat de grève », a indiqué Mme Bédard.

La FIQ a toutefois conclu une entente partielle en décembre dernier, portant sur les conditions de travail de ses membres. Mais la question des salaires n’est toujours pas réglée.

Legault

Mardi, le premier ministre François Legault a pourtant affirmé : « on me dit que ça avance bien aux différentes tables, entre autres avec les infirmières ».

Et le 2 mai, lors d’une conférence de presse, le premier ministre s’était donné « deux à trois semaines » pour régler avec les syndicats du secteur public. Or, ces trois semaines sont écoulées depuis dimanche dernier.

Interrogé à ce sujet, le premier ministre a dit ne pas envisager de loi spéciale, malgré l’échéance arrivée à terme. « Non, on n’est pas rendu là. »

« Tant que les négociations vont bien se passer et qu’il n’y aura pas de moyens de pression importants, on va continuer la négociation. Notre objectif, c’est vraiment d’arriver avec une entente négociée », a conclu le premier ministre Legault.

Québec offre des augmentations de 1,75 %, puis 1,75 % et 1,5 %, soit 5 % sur trois ans, avec deux montants forfaitaires sur deux ans. Il y ajoute une majoration possible de 1 % si l’inflation dépasse 5 % et si la croissance économique prévue par le gouvernement est au rendez-vous. Québec affirme que son offre équivaut à une hausse de 8 %.

La FIQ demande 12,4 %, dont un rattrapage de 7,4 %.