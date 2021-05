D’après le rapport du vérificateur général, Santé Canada homologuerait des produits de santé naturels sans véritables preuves scientifiques et cliniques de leur efficacité

(Montréal) L’Ordre des chimistes du Québec (OCQ) annonce que son comité d’inspection professionnelle mènera une enquête auprès des fabricants à la suite d’un rapport d’audit publié par le Bureau du vérificateur général du Canada.

La Presse Canadienne

Dans un communiqué publié lundi, l’OCQ précise que toute situation jugée « problématique » sera soumise à la direction des enquêtes et des poursuites pénales qui pourra imposer des constats ou s’adresser à son tour à la Cour du Québec si des perquisitions sont nécessaires.

D’après le rapport du vérificateur général, Santé Canada homologuerait des produits de santé naturels sans véritables preuves scientifiques et cliniques de leur efficacité, relate le président de l’OCQ Michel Alsayegh.

« À l’évidence, cela ne permet pas de démontrer l’efficacité de ces produits, qui sont pourtant présents sur les tablettes des différentes boutiques et pharmacies. Sans oublier l’homologation de produits homéopathiques qui reposent sur des théories fantaisistes et en totale contradiction avec les principes, vérifiés et vérifiables, de la chimie », dénonce-t-il par voie de communiqué.

Si l’efficacité et la dangerosité des produits de santé naturels relèvent normalement d’une expertise médicale ou pharmaceutique, l’Ordre des chimistes souligne que l’élaboration et la conception des produits constituent une forme d’exercice de la chimie.

Les chimistes doivent donc nécessairement être impliqués dans la gestion de la qualité des ingrédients, dans la formulation, dans la manipulation et l’entreposage sécuritaire des matières premières, dans le dosage et dans la certification des produits.