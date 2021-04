(Paris) Une femme sur dix a fait une fausse couche, et ce phénomène « trop longtemps minimisé » doit être mieux pris en charge, notamment sur le plan psychologique, selon un rapport publié mardi dans la revue médicale The Lancet.

Agence France-Presse

« Pendant trop longtemps, le fait de faire une fausse couche a été minimisé et, souvent, pas pris au sérieux […]. Il n’est plus temps de se contenter de dire aux femmes “Essayez encore” », plaide la prestigieuse revue médicale dans l’éditorial qui accompagne ce rapport.

23 millions de fausses couches

Les auteurs du rapport estiment que 23 millions de fausses couches se produisent chaque année dans le monde, soit environ 15 % du total des grossesses. Cela représente environ « 44 grossesses perdues chaque minute », selon l’une des trois études qui composent ce rapport.

En se basant sur plusieurs autres travaux publiés ces 20 dernières années, les chercheurs estiment que 10,8 % des femmes ont fait une fausse couche. Les fausses couches récurrentes sont nettement moins fréquentes : 1,9 % des femmes en ont fait deux et 0,7 % en ont fait trois.

Certains facteurs sont associés à une augmentation du risque : des anomalies chromosomiques chez le fœtus, l’âge de la mère et, dans une moindre mesure, du père (surtout au-dessus de 40 ans), des antécédents de fausse couche, un indice de masse corporelle très bas ou très élevé, l’alcool, le tabac, le stress, le travail de nuit ou l’exposition aux pesticides.

Par ailleurs, le risque est plus élevé chez les femmes noires.

« Bien qu’une fausse couche n’arrive la plupart du temps qu’une seule fois, une part significative de la population aura besoin de traitements et de soutien. Malgré cela, le silence autour des fausses couches persiste non seulement chez les femmes qui les vivent, mais aussi parmi les soignants, les décideurs politiques et les organisations de financement de la recherche », déplore l’une des rédactrices de l’étude, la Pre Siobhan Quenby (université de Warwick), citée dans un communiqué du Lancet.

« De nombreuses femmes se plaignent du manque d’empathie avec lequel elles sont prises en charge après une fausse couche : certaines ne reçoivent aucune explication, et le seul conseil qu’on leur donne c’est de réessayer », ajoute la Pr Quenby, directrice adjointe du Tommy’s National Centre for Miscarriage Research, organisme caritatif britannique spécialisé dans cette question et initiateur du rapport.

Les auteurs recommandent que les femmes qui ont fait une fausse couche puissent bénéficier d’un suivi minimum, avec notamment un soutien psychologique pour le couple et des conseils avant des grossesses ultérieures. Ces soins doivent être renforcés pour les femmes qui ont fait plusieurs fausses couches.

Ils jugent nécessaire une harmonisation de ce suivi au niveau mondial.

Ces derniers mois, la mannequin Chrissy Teigen et l’épouse du prince Harry, Meghan Markle, ont révélé qu’elles avaient fait une fausse couche. Des déclarations saluées par des associations, selon lesquelles elles ont contribué à briser un tabou.