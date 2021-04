L’impact des nouvelles mesures annoncées à la fin du mois dernier par le gouvernement Legault pour limiter la pratique des agences de placement de personnel se fait déjà sentir en région, notamment en Abitibi-Témiscamingue, où des services seront suspendus pour un mois.

Le Soleil

Fin mars, le ministère de la Santé annonçait qu’en plus de l’interdiction pour les agences de placement de personnel de solliciter et d’embaucher des personnes à l’emploi du réseau de la santé et des services sociaux, ces agences « ne pourront affecter un prestataire de services dans un organisme du secteur de la santé et des services sociaux si celui-ci a été à l’emploi d’un tel organisme dans les 90 jours précédents ».

