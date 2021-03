(Trois-Rivières) François Legault est prêt à accepter la demande de rencontre de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) sur l’enjeu des vacances de l’été prochain.

Patrice Bergeron

La Presse Canadienne

Les infirmières demandent l’abrogation du décret qui donne le pouvoir aux gestionnaires de suspendre ou d’annuler leurs vacances en raison de la pandémie.

Cet arrêté ministériel est reconduit depuis un an et la FIQ exige de rencontrer le premier ministre et son ministre Christian Dubé pour les convaincre d’y mettre fin.

En conférence de presse lundi à Trois-Rivières, M. Legault a assuré qu’on avait peu recours à cet arrêté actuellement.

Il a toutefois ajouté qu’il y a encore 500 patients COVID dans les hôpitaux et il ne faut pas qu’il y ait de rupture de services.

Si M. Dubé ne trouve pas un terrain d’entente avec la FIQ, M. Legault a dit qu’il était prêt à intervenir.