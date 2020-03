Coronavirus: Québec suggère d’éviter les poignées de main

Dites au revoir aux poignées de main et à la bise : la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, recommande aux Québécois d’éviter les salutations trop familières afin de contenir la propagation du coronavirus. À Ottawa, le nouveau comité du cabinet fédéral sur le coronavirus a tenu sa première rencontre, tandis qu’en Italie, les élèves et les étudiants sont priés de rester à la maison jusqu’au 15 mars.