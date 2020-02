Coronavirus: des réponses à vos questions

Pendant qu’un premier cas d’infection présumée au COVID-19 a été identifié au Québec, le secrétaire général de l’ONU a averti vendredi que « le plus grand ennemi maintenant n’était pas le virus », mais plutôt « la crainte, les rumeurs et la stigmatisation ». Alors, que faut-il savoir sur la transmission du nouveau coronavirus ? Comment se protéger ? Quels sont les risques pour la santé ? Quelques réponses aux questions les plus fréquemment posées.