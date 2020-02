Maladies cardiovasculaires: financer la recherche axée sur les femmes donne des résultats

(Montréal) Judith Moatti a erré d’un cabinet de médecin à l’autre pendant plus d’un an avant de finalement recevoir — par hasard, dit-elle — le diagnostic de maladie cardio-vasculaire qui expliquait ses maux. Elle n’est pas la seule à passer sous le radar, car les femmes sont sous-représentées comme sujets de recherche sur la santé cardiaque et cérébrale et donc défavorisées dans la pratique médicale, rappelle la fondation Coeur + AVC.