(Ottawa) Une somme de 6,5 millions sera bientôt consacrée au Canada à la recherche visant à contrer la propagation du coronavirus qui fait des ravages depuis maintenant deux mois en Chine.

La Presse canadienne

Des représentants des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) rentrent tout juste de Genève où ils ont pris part à des discussions avec quelque 300 chercheurs lors d’un forum tenu sous l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les scientifiques se sont entendus sur ce qui doit d’abord être fait pour combattre le coronavirus maintenant appelé COVID-19 qui, en date de jeudi, avait infecté près de 59 800 personnes et fait près de 1400 morts, principalement en Chine. Le développement d’un vaccin et de thérapies médicales semblent émerger parmi les priorités des chercheurs internationaux. D’ailleurs, des dizaines de médicaments sont présentement développés en Chine.

Les Instituts de recherche en santé du Canada signalent qu’en vertu de l’enveloppe de 6,5 millions, le gouvernement fédéral financera des demandes jugées pertinentes sur la mise au point et l’évaluation des outils diagnostiques pour la détection précoce et la surveillance ; la mise au point de vaccins et de traitements expérimentaux, la prise en charge de même que pour la conception et l’éthique des essais cliniques.

Les autorités veulent aussi s’attarder aux interventions en santé publique, aux stratégies pour lutter contre la peur, la désinformation et la stigmatisation ainsi qu’à la coordination mondiale, les systèmes d’intervention et la gestion de crise.

Les dossiers soumis par les chercheurs canadiens seront étudiés le plus rapidement possible afin qu’ils puissent entreprendre leurs travaux avant la fin du mois de février.

La communauté internationale entend se réunir de nouveau dans quelques mois pour voir si d’autres aspects du coronavirus et de ses conséquences méritent de faire l’objet de recherches plus approfondies.