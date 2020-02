Urgences: le temps d'attente s'améliore, mais pas dans toutes les régions

(Montréal) Le temps d’attente moyen estimé dans les salles d’urgence du Québec a quelque peu reculé au cours des dix derniers jours, mais le plus récent relevé d’Index Santé illustre que les attentes les plus longues persistent dans certaines régions : l’île de Montréal et Laval, la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière, l’Estrie et la région de Québec.