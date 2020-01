La ministre de la Santé, Danielle McCann, retarde l’accès à l’aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladie mentale, le temps de mener une vaste consultation sur le sujet.

Ariane Lacoursière

La Presse

En ouverture du Forum national sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie lundi matin, la ministre McCann a dit « partager les préoccupations des Québécois et des Québécoises » en ce qui concerne l’accès à l’aide médicale à mourir (AMM) pour les personnes atteintes de troubles mentaux.

Rappelons que mardi dernier, la ministre McCann avait annoncé que dès le 12 mars, le critère d’être en « fin de vie » ne serait plus nécessaire au Québec pour avoir accès à l’AMM. La levée de ce critère aurait eu comme conséquence que certaines personnes atteintes de troubles mentaux auraient été admissibles à l’AMM. Une annonce qui a soulevé une vaste controverse.

« On va instaurer une période de consultation et de réflexion sur cette question très sensible et complexe », a annoncé lundi la ministre McCann.

Différentes formules de consultations seront mises sur pied. Un forum sur l’accès à l’AMM en santé mentale sera tenu à la fin de février. Une consultation en ligne sera organisée. La ministre promet également une consultation « élargie et transpartisane »

La ministre McCann a aussi annoncé qu’elle a demandé au Collège des médecins de surseoir aux demandes d’AMM à compter du 12 mars pour les personnes atteintes de maladie mentale. « Nous nous donnons une pause, a dit la ministre […] Nous allons prendre tout le temps nécessaire pour arriver à ce consensus. Il est important que l’on puisse prendre le temps et faire ces débat dans la plus grande sérénité. »